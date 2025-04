Pronostici Liga spagnola, i consigli su cosa giocare: occhio al colpo grosso

Il Clasico è ancora lontano, prima ci sono diverse giornate da disputare: si parla de LaLiga spagnola , nel weekend ecco la 30ª giornata con diverse partite interessanti anche in ottica scommesse . Un breve cenno su ciascuna di queste, con un consiglio su cosa giocare in base alle statistiche .

Barcellona-Betis, dallo "zero" blaugrana...

Difficile fermare questo Barcellona, reduce da nove vittorie consecutive. Ci proverà il Betis, che dal canto suo ha sei successi in scia, l’ultimo dei quali ottenuto nel derby contro il Siviglia. I blaugrana sono logicamente favoriti anche se l’occhio cade su uno “zero”: la squadra di Flick è l’unica a non aver ancora pareggiato in casa.

La suggestione “X”, consigliabile ai più temerari, renderebbe oltre 5 volte la posta. Per abbassare il coefficiente di difficoltà si può provare la doppia possibilità "X o Goal": a 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.44 su Elabet.

... allo "zero del Valencia, ospite del Real Madrid

Il Real Madrid ospita invece l’unica formazione che ancora non ha festeggiato una vittoria in trasferta, ovvero il Valencia. La vera “scommessa” per il Real sarà mantenere la porta inviolata, evento più unico che raro di recente per la squadra di Ancelotti che ha sofferto anche contro squadre di bassa classifica.

In casa il Real ha una media di 2.57 gol segnati a partita. In quest'ottica va considerata la scelta del "Multigol Casa 2-4": a 1.48 su Eurobet, 1.46 su Cplay, 1.55 su Sisal.

Villarreal-Bilbao per il quarto posto

La 30ª giornata de LaLiga propone come big match Villarreal-Athletic Bilbao. Momento di flessione per i baschi, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Il Sottomarino Giallo vincendo si porterebbe a meno tre dal quarto posto, con una gara da recuperare. Per le quote sono i padroni di casa a partire favoriti anche se forse, statistiche delle due squadre alla mano, è il Goal l’esito che più di tutti si lascia preferire: almeno una rete per parte è offerta a 1.68 da Cplay e Begamestar, 1.65 da Eurobet.

Curiosità statistica. Il Villarreal è l’unica squadra de LaLiga ad aver raggiunto la doppia cifra in materia di “Goal primo tempo”: 10 appunto le uscite messe finora a referto. Il suo prossimo avversario, il Bilbao, non lo fa invece registrare da 7 giornate.

Valladolid-Getafe, la sorpresa ad alta quota

Il Getafe ha praticamente ipotecato la salvezza e si diverte ad andare sull’ottovolante: alterna vittorie e sconfitte con una notevole regolarità da settimane. Il Valladolid, ultimo, non si diverte affatto. Merita risalto il fatto che il fanalino di coda del campionato, in casa, abbia realizzato appena due reti nei primi tempi.

Per chi ama il rischio, un gol dei padroni di casa nel primo tempo è ben pagato: a 3.05 su Eurobet e Cplay, 3.15 su Sisal.