Atalanta-Lazio, pronostico: Gasperini vuole interrompere il "digiuno" al Gewiss

La 31ª giornata di Serie A propone diversi scontri diretti interessanti. Sul podio merita di esserci Atalanta-Lazio , decise a conquistare tre punti per mettersi alle spalle un periodo difficile. Nelle ultime sei giornate la squadra di Baroni ha vinto solo in casa del Milan , la Dea nel 2025 non ha ancora festeggiato i tre punti al Gewiss.

Statistiche e pronostico "standard"

Come la Juventus, anche l'Atalanta da settimane mostra un notevole feeling con il No Goal: 7 di fila. Ma la curiosità è anche un’altra: la squadra di Gasperini nelle ultime sei gare interne è andata al riposo in parità ben 5 volte, nella sesta era sotto 1-2 con il Napoli.

Per le quote Retegui e compagni hanno le carte in regola per segnare almeno una volta nella prima frazione: ipotesi a 1.64 sulle lavagne Cplay e Begamestar, a 1.66 su Betclic.

Quote marcatori: Lookman contro Zaccagni

Due dei tre migliori marcatori del campionato militano nelle fila dell'Atalanta: Retegui e Lookman. Il nigeriano con la sua imprevedibilità rappresenta una minaccia per la difesa biancoceleste. I bookie Cplay e Begamestar lo bancano marcatore a 2.75, come pure Elabet.

Sponda biancoceleste il leader (nonchè rigorista) Mattia Zaccagni è pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle: a 5 il capitano della Lazio graffierà la Dea.