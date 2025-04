Leganes-Osasuna, in campo per la salvezza: quote e pronostico

Quote equilibrate, all'andata finì 1-1

I padroni di casa hanno raccolto applausi ma non punti contro Celta, Betis e Real Madrid: tutte sconfitte, nonostante un bottino di cinque gol, niente male visto il valore degli avversari affrontati.

L'Osasuna ha alle spalle uno 0-0 in casa dell'Athletic Bilbao. Un risultato certamente positivo ma che, inserito nel contesto generale, fa poco felici i tifosi di fede Osasuna che hanno festeggiato un solo successo dei loro beniamini nelle ultime 17 giornate. Per l'undici di Pamplona c'è quindi l'urgenza di vincere per evitare di essere risucchiato nel vortice retrocessione.

Secondo i bookmaker può succedere di tutto, il pareggio non si può escludere: vale 3.10 per Cplay e Begamestar, 3 per Eurobet. Tra l'altro, il match di andata finì 1-1, risutato che in casa il Leganes non ha ancora mai fatto registrare.

Più Under 2,5 che Over, valutazione in linea con le quote: Under 2,5 a 1.57 su Cplay e Begamestar, 1.52 su LeoVegas.