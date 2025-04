Pronostico Bayern-Inter, le quote dicono "1" ma...

Alla fine, dopo questo turno di Champions League , ne resteranno soltanto quattro. Di squadre, ovviamente e tutte con il chiaro obiettivo di andare a giocarsi la finalissima della più prestigiosa competizione continentale. Martedì vanno in scena le gare di andata dei primi due incontri con il Bayern che ospita l’ Inter in una sfida che vede i bavaresi partire con il ruolo di favoriti .

Segnano entrambe? La quota è interessante

L’undici di Kompany deve fare i conti con una infermeria affollata ma, anche così, resta un avversario assai pericoloso. Sanè e compagni sono reduci dalla vittoria in trasferta sull’Augsburg (3-1)e continuano a guidare la classifica della Bundesliga con 6 lunghezze di vantaggio sul Leverkusen. Solo in campionato hanno realizzato la stratosferica cifra di 81 reti (in 28 partte) e ne hanno fin qui incassate 27 (miglior attacco e miglior difesa del torneo).

L’Inter è invece reduce da due pareggi (prima 1-1 in Coppa Italia nell’andata della semifinale e poi il 2-2 in campionato con il Parma) e comunque, seppur con il Napoli a ridosso, mantiene il primo posto nella classifica della Serie A. Anche i nerazzurri in fatto di reti non scherzano (in campionato ne hanno 69 all’attivo contro 30 al passivo ovvero miglior attacco ma non miglior difesa) e sono approdati a questo turno eliminando, negli ottavi il Feyenoord (2-0 in Olanda e 2-1 a San Siro). Il Bayern ha invece estromesso il Leverkusen (3-0 prima e 2-0 dopo).

Sulla carta si parte con il segno “1” ma il “Goal” ci potrebbe stare. Vale 1.75 su Cplay, Goldbet e Lottomatica.