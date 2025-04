Conference League, Legia-Chelsea: le migliori quote e il pronostico

Lontano dalla vetta della classifica e con un rendimento recente non proprio brillantissimo, il Legia è una delle due squadre polacche (l’altra è lo Jagiellonia) chiamate a disputare l’andata dei quarti di finale della Conference League . Per l’undici di Varsavia si tratta della quindicesima gara europea di questa stagione (nessun’altra squadra ne ha disputate così tante) e trova sulla sua strada il Chelsea , un ostacolo assai difficile da superare.

Il Chelsea sbanca Varsavia? Ecco quanto paga il segno 2

Il Legia nelle ultime 9 giornate di Ekstraklasa ha pareggiato 3 volte, ha perso 3 volte e ha vinto 3 volte (l’ultima domenica) e se, come si diceva all’inizio, lo “score” dell’ultimo periodo lascia a desiderare, bisogna però sottolineare che può vantare il migliore attacco del campionato con 50 reti realizzate (peccato che ne abbia però incassate 36 che non gli permettono di rientrare tra le difese più forti del torneo). Il Chelsea nell’ultima di Premier League non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Brentford ma mantiene comunque il quarto posto in classifica. Sono 54 le reti messe a segno in campionato dai “Blues” e 37 quelle subìte. Il Chelsea negli ottavi ha eliminato il Copenaghen (vincendo i misura sia all’andata che al ritorno) mentre il Legia ha fatto fuori il Molde (perdendo 2-3 in Norvegia ma imponendosi 2-0 nel retour match casalingo).

In sintonia con le quote, alla fine, è il “2” che si lascia preferire. La vittoria dei londinesi è offerta a 1.57 da Cplay, a 1.55 da Snai e a 1.48 da LeoVegas.