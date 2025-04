Pronostico Betis-Jagiellonia, spagnoli favoriti nel match d'andata

Segno 1 probabile secondo i bookmaker

La compagine di Bialystok è terza nel suo campionato (con il terzo miglior attacco, 48 reti all’attivo) ma in questa trasferta spagnola sembra avere davvero pochissime probabilità. Il Betis è approdato a questi quarti eliminando, nel turno precedente, il Guimaraes (2-2 in casa all’andata me addirittura 4-0 in Portogallo al ritorno) mentre lo Jagiellonia ha avuto la meglio sul Cercle Bruges battendolo nettamente in casa (3-0) e resistendo (0-2) in trasferta.

Con questi dati e con queste premesse diventa difficile ipotizzare un risultato diverso dal segno “1” (al quale si potrebbe anche provare ad abbinare l’Over 2,5). La vittoria del Betis è pagata 1.30 da Cplay e Begamestar, 1.24 da Betfair. Over 2,5 a 1.47 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Elabet.