Barcellona-Dortmund, il pronostico sorride agli uomini di Flick

Il programma di questo turno di Champions è completato da Barcellona-Dortmund , altra sfida sulla carta divertente. Qui a soffrire dovrebbero essere i tedeschi che in campionato sono ottavi e si sono riavvicinati alle posizioni che permettono di giocare in Europa il prossimo anno grazie a due vittorie di fila.

Due esiti sono "obbligati": ecco quali

Il Barcellona ha già affrontato i BVB l’11 dicembre scorso nella fase “campionato” di questa competizione vincendo, in Germania, per 3-2. In campionato i catalani sono primi con 4 lunghezze di vantaggio sul Real Madrid, hanno realizzato ben 83 reti (incassandone 29) e, tra tutte le competizioni, non perdono da 22 gare di fila (18 vittorie e 4 pareggi).

Il segno “1” (e anche l’Over 2,5) sembra(no) una scelta obbligata. Vittoria catalana a 1.28 su Cplay e Begamestar, a 1.33 su Lottomatica e Goldbet. L'Over 2,5 si gioca a 1.34 su Cplay, a 1.35 su LeoVegas e a 1.40 su Bet365.