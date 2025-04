Conference League, ecco il pronostico di Djurgarden-Rapid Vienna

Match dall'esito incerto: ecco cosa giocare

L’Allsvenskan(massimo campionato svedese) è iniziato da pochissimo e il Djurgarden ha esordito perdendo di misura (0-1) con il Malmo e si è invece imposto, sempre di misura (1- 0) contro il Sirius nella seconda esibizione.

Il Rapid Vienna è reduce da due ko di fila in campionato (doppio 0-2) che contribuiscono a determinare, per l’undici viennese, un rendimento recente non troppo brillante (2 vittorie e 6 sconfitte nelle ultime 8 giornate).

Con queste premesse l’esito della partita di domani sera è davvero incerto. Istintivamente si potrebbe provare a guardare in direzione dell’Under 2,5 ma una rete per parte (almeno) ci potrebbe scappare e allora ci sarebbe da considerare anche il “Goal”: quota 1.70 su Cplay, 1.69 su Zona Gioco e 1.68 su BetFlag.