Pronostico Celje-Fiorentina, Kean e compagni favoriti per la vittoria in Slovenia

Vince la viola? Ecco quanto paga il segno "2"

Il Celje è arrivato a questi quarti di finale della Conference League eliminando, in maniera rocambolesca, il Lugano negli ottavi. All’andata successo in Slovenia per 1-0 e al ritorno, in Svizzera, è accaduto di tutto con gli elvetici in vantaggio 3-1 alla fine del primo tempo, 4-2 al 94’ per poi subìre il gol del 4-3 al 95’ con il quale si è andati ai tempi supplementari. Nell’extra time è il Celje a segnare (e con il 4-4 a ipotecare la qualificazione) ma stavolta è il Lugano a recuperare in extremis realizzando al minuto 118 la rete del 5-4 che ha aperto la strada ai rigori. Lotteria nella quale gli svizzeri hanno sbagliato 3 dei primi 4 penalties e gli sloveni ne hanno realizzati 3 su 3 staccando il “pass” qualificazione dove hanno trovato la Fiorentina.

I viola avevano perso l’andata degli ottavi ad Atene contro il Panathinaikos per 2-3 ma hanno ribaltato il risultato imponendosi poi, al Franchi, per 3-1. Domani sera il primo round della sfida tra sloveni e toscani con Kean e compagni che in campionato, reduci dal pareggio (2-2) con il Milan, sono scivolati all’ottavo posto anche se la zona che vale l’Europa è a un passo (davanti ci sono ben 5 squadre in soli 6 punti).

La Fiorentina in trasferta ha saltato solo in qualche occasione l’appuntamento con il gol e in questa sfida sembra comunque superiore ai suoi avversari. Il “2” sembra pressoché obbligato. Il successo dei toscani è proposto a 1.38 da Sisal, 1.41 da Bwin e a 1.42 da Cplay.