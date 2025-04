Pronostico Lione-Manchester United, quote equilibrate ma un segno intriga di più

Se c'è una squadra che davvero non ha problemi a trovare la via del gol quella è il Lione . I francesi, a segno almeno due volte da ben undici partite consecutive, ospitano il Manchester United di Amorim nell'andata dei quarti di Europa League .

Lione batte Man United? L'1 è ben pagato

Il prezzo da pagare per un simile spettacolo offerto, sponda Olympique, è rappresentato dai gol subiti: cinque, limitando l’analisi alle sole ultime tre partite giocate. Di contro c’è un Manchester United che può vantare l’imbattibilità in questa Europa League, trofeo che rappresenta l’unico modo per salvare la stagione dal fallimento.

In vista di questo primo round le quote sono all’insegna dell’equilibrio, anche se i francesi potrebbero meritare un pizzico di fiducia in più.

Il segno 1 è pagato 2.65 da Cplay, 2.57 da NetBet e 2.50 da BetFlag.