Pronostico Rangers-Athletic Bilbao, quote ok per i baschi di Valverde

Una alterna vittorie a sconfitte e punta molto sulla fase offensiva. L’altra è solida e non disdegna, di tanto in tanto, la divisione della posta. In estrema sintesi, sono Rangers e Athletic Bilbao , altre due protagoniste dei quarti di finale di Europa League .

Goal o No Goal? Ecco il consiglio

Nel turno precedente gli scozzesi hanno eliminato il Fenerbahce al termine di due match in cui il fattore campo è stato semplicemente un dettaglio. I baschi, invece, hanno sfruttato fattore ambientale... e l’espulsione di Hummels per centrare vittoria e qualificazione a spese della Roma di Ranieri.

Curioso come i Rangers, finalisti dell’Europa League 2021/22, abbiano alle spalle ben cinque sconfitte consecutive nel loro stadio. Un ruolino a dir poco negativo da invertire già stasera contro i temibili baschi di Valverde, reduci dal canto loro da un triplo No Goal.

Per il “Goal” in controtendenza l’offerta dei bookmaker oscilla tra l'1.72 di BetFlag e l'1.82 di Cplay, passando per l'1.75 di Eurobet.