Come finisce Sampdoria-Cittadella? Nell'1X2 finale un segno è favorito sugli altri

Basterà l'arrivo di Evani (quarto allenatore in stagione) a risollevare morale e classifica della Sampdoria ? Lo spera il popolo di fede blucerchiata. A Marassi, sabato alle 17.15, arriva un Cittadella che in classifica ha 35 punti contro i 32 dei liguri. Sarà, dunque, uno scontro diretto per la salvezza in piena regola.

Samp batte Cittadella? Ecco le quote

Il Cittadella sarebbe quinto in classifica per rendimento esterno e, curiosità, nelle sue ultime dodici partite non si è mai visto il segno 1 a fine primo tempo. La Samp non vince da sette giornate (quattro pareggi e tre sconfitte) e in casa ha segnato solo 11 reti in 16 partite (15 le reti al passivo).

Eppure, a dispetto di questi numeri, le quote sorridono in maniera netta alla squadra del neo tecnico Evani. La vittoria dei blucerchiati è offerta a 1.70 da Cplay, offerta che scende a 1.65 su Eurobet e Sisal.

Per i pronostici si può considerare la combo 1X+Multigol 1-3, con quote che oscillano mediamente tra 1.60 e 1.70.