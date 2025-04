Monaco-Marsiglia, il pronostico: De Zerbi al "Louis II" per difendere il secondo posto

De Zerbi, primo pareggio in trasferta? Ecco la migliore quota

Quote alla mano sono i padroni di casa (due soli ko tra le mura amiche, poi 10 vittorie e 2 pareggi) a partire con i favori del pronostico: il segno 1 si gioca a 1.99 su Eurobet e Zona Gioco, a 2.03 su Cplay. Occhio però, la squadra di De Zerbi in trasferta non ha ancora pareggiato: nove vittorie e cinque sconfitte. Il ritardo verrà azzerato con un segno X in questa sfida ad alta quota? Per il bookmaker Cplay la divisione della posta vale 3.80, segno X a 3.70 sulle lavagne di Snai e Bwin.

Dopo il Psg sono le squadre con più reti all'attivo in Ligue 1. Gli operatori si aspettano quindi un match da Goal: quota 1.48 su Cplay, 1.44 su Zona Gioco e e 1.42 su BetFlag.