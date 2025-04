Dalla Serie B alla Spagna il passo è breve. LaLiga propone il suo anticipo mettendo di fronte Valencia e Siviglia in quella che, una volta, era una sfida di testa ma che, stavolta, vede le due compagini navigare nelle zone medio basse della classifica.

Ecco il segno che si lascia preferire

Una situazione che è anche migliorata perché, soprattutto il Valencia, si è dato una vera e propria svegliata. Nelle ultime 9 esibizioni ha perso soltanto una volta (0-3 in casa con l’Atletico Madrid) ma all’ultima uscita è andato addirittura a vincere (2- 1) sul campo del Real Madrid.

Il Siviglia, che ha un paio di punti in più, è reduce invece da un tris di sconfitte consecutive che non depongono certo a suo favore. All’andata la sfida si chiuse sull’1- 1 (con 6 pareggi con una rete per parte è il risultato esatto fatto registrare più volte da entrambe).

Sull’onda dell’entusiasmo (e dei risultati positivi) il Valencia potrebbe allungare la sua striscia positiva e, di conseguenza, è forse il segno “1” (tra l’altro ben pagato) che si lascia preferire: quota 2.18 su Cplay, 2.15 su Snai e 2.10 su BetFlag.