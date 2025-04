Wolfsburg-Lipsia, il pronostico dell'anticipo di Bundesliga

All’appello del venerdì non manca la Bundesliga che stavolta vede come protagonisti dell’anticipo il Wolfsburg e il Lipsia .

Vince il Lipsia? La quota è interessante

I “Lupi” non hanno più alcun obiettivo da raggiungere mentre i “Rot Bullen”, approfittando delle frenate di Friburgo e M’gladbach nell’ultimo turno, sono tornati ad occupare il quinto posto a un passo (e a un punto) dalla zona che porta alla prossima Champions League.

Fondamentale quindi per il Lipsia non battere colpi a vuoto stasera approfittando anche del fatto che il Wolfsburg viene da 3 ko consecutivi (contro squadre che non sono certo tra le prime della classe) e sembra aver tirato un po’ i remi in barca. Il “2” potrebbe quindi andar bene con il “Goal” in alternativa o abbinamento.

La vittoria del Lipsia è offerta a 2.37 da Cplay e Begamestar, a 2.35 invece da Bet365 e Snai. Il Goal, invece, si gioca a 1.47 su Cplay, a 1.45 su Zona Gioco e a 1.42 su BetFlag.