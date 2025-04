Pronostico Inter-Cagliari, per i bookie è match da Over ma occhio alla statistica

Pomeriggio al Meazza con l’ Inter capolista (+3 sul Napoli) che riceve il Cagliari pensando al return match di Champions League con il Bayern dove c’è da difendere il 2-1 dell’andata per volare in semifinale.

Under 2,5 al Meazza? La quota è interessante

Il Cagliari viene da 4 punti nelle ultime 2 partite strappati in due scontri diretti per non retrocedere (3-0 al Monza e 0-0 a Empoli), un mini break che consente ai sardi di mettere 6 lunghezze di distanza tra loro e il terz’ultmo posto.

La squadra di Davide Nicola nelle più recenti trasferte con Roma, Atalanta, Torino, Milan e Fiorentina (squadre di medio-alta classifica) ha fatto sempre registrare l’Under 2,5. Chissà, potrebbe farsi vedere anche con l’Inter che dovrà anche risparmiare qualche energia.

Massimo due reti totali al Meazza sono offerte a 2.07 da Cplay e Begamestar, a 2.05 da Netwin e Zona Gioco.