Lazio-Roma, chi vince il duello Castellanos-Dovbyk? In quota anche il palo di Zaccagni

Domenica alle 20.45 si gioca Lazio-Roma , partita della 32ª giornata di Serie A . La classifica vede entrambe le squadre in corsa per un posto in Champions, il che fa salire ancor di più il termometro della tensione.

Quote espulsioni: Mancini e Paredes nel mirino dei bookie

All'andata, nei minuti finali di un derby vinto 2-0 dalla Roma, scattò una rissa da Far west con tanto di espulsione a Castellanos. Difficile che l'attaccante possa farsi cacciare di nuovo (quota 27), un po' più probabile (per i bookie) che a vedere rosso sia uno tra Mancini (22) e Paredes (24). Un'espulsione al capitano biancoceleste Zaccagni è invece proposta a 25.

Rigore e Var: ecco quanto pagano

Tanti cartellini e pochi gol. Questi alcuni ingredienti degli ultimi derby della Capitale, gli ultimi due vinti dalla Roma. La Lazio ha fatto suo quello di Coppa Italia a gennaio 2024: 1-0 firmato Zaccagni su rigore.

A proposito, un penalty nel match è proposto a 2.80 da Sisal e Cplay, a 2.60 da Elabet. Sale a 3.50 l'offerta per un eventuale consulto del monitor Var da parte dell'arbitro Sozza.

1X2 giocatori: Castellanos contro Dovbyk

Alcuni operatori propongono la speciale giocata 1X2 giocatori: occorre pronosticare chi segna di più nell'ambito di un determinato "duello". In parità quello tra Castellanos e Dovbyk, entrambi in lavagna a 4.40 (segno X, ovvero parità nel numero di gol segnati dai due attaccanti, a 1.50).

Lazio-Roma in lavagna è anche Dia contro Soulé. In quest'ambito le quote sorridono al giocatore biancoceleste, dato a 4.70, contro il 5.80 previsto per il fantasista argentino della Roma.

Chi ha fatto palo?

Ancora più originale la giocata che fa riferimento a "Giocatore colpisce palo/traversa". Tra i più accreditati figurano Dovbyk e Castellanos, in lavagna a 6, occhio a Zaccagni che paga 9 volte la posta.

Nessuno vorrà essere ricordato per un autogol nel derby. A 30, per citare un paio di opzioni, l'autorete a firma Gila e Mancini.