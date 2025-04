Pronostico Napoli-Empoli, partenopei in vantaggio al riposo? Le quote dicono...

Luci accese al "Maradona" per Napoli-Empoli , appuntamento del Monday night che chiude la 32ª giornata di Serie A . Come sette giorni fa la squadra di Conte scende in campo due giorni dopo l' Inter , che ha battuto per 3-1 il Cagliari al Meazza. Risultato dell' Inter a parte, gli azzurri devono fare il loro dovere: vincere, impresa che al Maradona è riuscita 11 volte su 15. Gli unici due ko sono arrivati contro Atalanta e Lazio .

Conte all'attacco: la quota dell'1 primo tempo

Per l'Empoli non è certo questa la partita più adatta per conquistare quei punti che servono per alimentare l'obiettivo salvezza. I toscani non vincono dalla 15ª giornata (4-1 al Verona) ma è altrettanto vero che in trasferta hanno segnato 19 dei 24 gol totali all'attivo in campionato.

Altri dati utili per le scommesse? L'Empoli ha alle spalle una striscia di cinque Under 2,5 consecutivi, nelle ultime dieci partite giocate dal Napoli non ha mai visto la squadra impegnata in trasferta.

Per il Napoli sarà importante sbloccare il prima possibile una sfida del genere, contro un avversario verosimilmente chiuso. L'1 primo tempo è offerto a 1.76 da Cplay, a 1.78 da Bwin e a 1.80 da William Hill.