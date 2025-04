Girone C di Serie C, quote e pronostico di Crotone-Foggia

Arrivati a questo punto l’obiettivo è... quanto più su è possibile. Ci sono infatti soltanto due partite a disposizione per chiudere la stagione regolare e per il Crotone ci sono ancora speranze di acciuffare il posto migliore possibile negli spareggi promozione. Impresa possibile ma a patto che già lunedì sera, nel posticipo del lunedì contro il Foggia , l’undici calabrese riesca a conquistare l’intera posta in palio.

Vince il Crotone? Ecco la migliore quota per il segno 1

Il Foggia si trova ai limiti della zona playout e viene da un poker di sconfitte consecutive che lo hanno fatto precipitare sull’orlo del precipizio. La trasferta di stasera non è delle più agevoli visto che si tratta di affrontare il miglior attacco del campionato (59 le reti messe finora a segno dal Crotone) partendo con un reparto offensivo che di gol, fin qui, ne ha realizzati soltanto 31.

Certo i calabresi, oltre a farle, di reti ne prendono anche (sono 45 quelle al passivo), soltanto una in meno rispetto a quelle complessivamente incassate dal Foggia (46). Il divario tra le due compagini è nel complesso assai vistoso e anche il fattore campo condiziona ulteriormente il possibile esito del match. I calabresi vengono da 5 vittorie consecutive allo Scida (compreso il 2-1 all’Audace Cerignola che era in quel momento la prima della classe).

Il segno “1” non sembra in discussione e vale 1.37 per Cplay, 1.35 per Snai e 1.32 per Eurobet.