Pronostico Dortmund-Barcellona: per i bookmaker segno "2" in vista

Se il recupero dell’Aston Villa contro il Psg appare difficile, quello del Dortmund sul Barcellona è una “mission impossible”. Il risultato dell’andata, un perentorio 4-0, non lascia alcuna possibilità ai gialloneri che avevano già incontrato i catalani in questa competizione (era l’11 dicembre scorso nella fase “campionato”) perdendo, in Germania, per 3-2.