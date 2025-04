Come finirà Real Madrid-Arsenal? Ecco il parere dei bookmaker

Combo 1+Over 2,5: ecco quanto vale per i bookie

Il condizionale è però d’obbligo perché l’undici di Carlo Ancelotti ha i mezzi per recuperare lo svantaggio anche se, è giusto sottolinearlo, al Bernabeu servirà davvero un’impresa.

Probabilmente il segno “1” alla fine ci scapperà e anche l’Over 2,5 deve essere messo in conto. Ma se l’Arsenal dovesse andare in rete allora non è detto che potrebbe bastare.

Uno sguardo alle quote dei bookmaker per la combo formata dall'1 e dall'Over 2,5. Mette d'accordo, a 2.20, gli operatori Cplay, Begamestar e StarYes.