Pronostico Inter-Bayern: analisi e consigli su cosa giocare

Probabilmente erano in pochi a pensare che a questo match di ritorno tra Inter e Bayern si potesse arrivare con i nerazzurri in vantaggio. Eppure la gara di andata a Monaco ha regalato all’undici di Simone Inzaghi la vittoria per 2-1, preziosissima perché adesso, per passare il turno, l’Inter martedì sera ha a disposizione due risultati su tre.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Si diceva della partita di sette giorni fa, una partita nella quale Lautaro Martinez ha portato in vantaggio la sua squadra a 7’ dalla fine del primo tempo. Un vantaggio che è stato recuperato da Thomas Muller al’85’ ma il pareggio è durato soltanto 3 minuti. Frattesi infatti, all’88’, su assist di Carlos Augusto, ha messo in rete il pallone del 2-1 finale.

A guardare le statistiche del match vien fuori una certa supremazia dei tedeschi (20 tiri totali contro 10, 7 nella porta contro 4 e 5 calci d’angolo a 1) ma, alla fine, quello che fa la differenza sono le reti realizzate e l’Inter ne ha realizzata una in più del Bayern.

Il 2-1 a favore dell’Inter rende la sfida del Meazza ancora più avvincente. Il Bayern non fa troppa differenza tra casa e fuori e di conseguenza, prendendo in prestito una trasmissione televisiva di successo, stasera tutto è possibile.

Anche le quote concedono un pizzico di probabilità di successo in più ai bavaresi ma, a prescindere da come finirà, il Goal è forse l’esito che non dovrebbe assolutamente mancare. Almeno una rete per parte vale 1.61 per Cplay e Begamestar, 1.60 per il bookmaker Elabet.