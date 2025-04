Champions League, Inter-Bayern in equilibrio. Mbappé guida l'assalto del Real contro l'Arsenal

Quattro anni di imbattibilità europea in casa, poi è arrivata l’ Inter e fine dell’incantesimo. La squadra di Simone Inzaghi ha superato il primo esame di tedesco, quello più difficile perchè in Germania, con un superbo mix di tattica e cuore. La saracinesca nerazzurra ha funzionato alla grande anche in terra tedesca, dato che sgonfia i propositi di rimonta bavarese.

Passaggio turno, marcatori e tanto altro: ecco le percentuali SisalTipster

In questa campagna europea, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi non hanno mai subìto più di un gol in un singolo incontro. Senza dimenticare il percorso in chiaroscuro dei tedeschi in trasferta: nella lista nera figurano i ko in casa di Aston Villa, Barcellona e Feyenoord. Nell’analisi SisalTipster prevale la linea dell’equilibrio, con l’Inter vincente al 36% e il Bayern, reduce dal 2-2 interno con il Dortmund in Bundesliga, al 38%. La vittoria del Bayern con una rete di scarto farebbe scattare i tempi supplementari, ipotesi fissata al 21%. L’approdo ai calci di rigore invece è dato all’11%.

Ogni dettaglio può fare la differenza e, all’occorrenza, anche l’arbitro potrebbe affidarsi ad un “supplemento di indagine” consultando il Var: avverrà al 26%. Un’espulsione al Meazza è valutata possibile al 22%. A Monaco assist di Marcus Thuram e gol di Lautaro Martinez. Chances fissate al 36% di veder nuovamente esultare l’attaccante argentino, a quota sette centri in questa edizione del torneo.

L’errore nel primo tempo quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 sarà ancora nella testa di Harry Kane, fermo così a 10 reti. Il bomber inglese avrà voglia di rifarsi e al 36% il suo nome sarà presente nel tabellino marcatori di Inter-Bayern Monaco.

Ancelotti cerca la rimonta contro i Gunners

Il primo tempo per studiare, il secondo per colpire la preda e rifilarle tre colpi. Se saranno “mortali” lo dirà il Bernabeu, dove stasera il Real Madrid di Carlo Ancelotti cercherà la clamorosa remontada. A Londra l’Arsenal di Arteta ha collezionato il settimo risultato utile in Champions League (sei vittorie e un pareggio) e il sesto clean sheet europeo. Un 3-0 che rappresenta una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Champions League, traguardo fissato all’81% dagli esperti SisalTipster. L’impresa dei Blancos è di conseguenza proposta al 19%.

Rimonta semi impossibile dunque ma vittoria del match alla portata del Madrid, favorito al 56% contro il 20% previsto per i Gunners (la divisione della posta è fissata al 24%). Per la terza partita ufficiale consecutiva (era accaduto nel doppio confronto del 2006) gli spagnoli sono rimasti a secco contro la “bestia nera” Arsenal. Stasera gli uomini di Carlo Ancelotti dovranno rifarsi con gli interessi per sperare nel miracolo qualificazione. La storia della competizione, del resto, insegna che nulla è impossibile e al 35% Mbappé e compagni segneranno tre o più reti nei tempi regolamentari. Almeno un gol potrebbe arrivare con una soluzione da fuori area (28%), Declan Rice all’andata ha fatto scuola con due punizioni magistrali. Un gol di un giocatore subentrato a gara in corso invece si attesta al 36%.

Capitolo marcatori. Contro l’Alaves si è parlato di Kylian Mbappé in negativo: entrata killer sulla tibia di Blanco e cartellino rosso, dopo consulto dell’arbitro al monitor Var. Il francese vorrà rifarsi e ha un consistente 49% di possibilità di andare a segno contro i londinesi. Il fuoriclasse del Real è nettamente in vantaggio rispetto al compagno di reparto Vinicius Jr, marcatore al 36%, “doppiando” abbondantemente il rivale Bukayo Saka, che al 23% riuscirà ad ammutolire il Bernabeu.

Man United-Lione, domani all'Old Trafford si riparte dal 2-2

Tre sfide su quattro, valevoli per l’andata dei quarti di Europa League, sono terminate in parità. Tra queste Lione-Manchester United, in virtù del gol in extremis di Cherki che ha sancito il definitivo 2-2. Un risultato che lascia l’amaro in bocca agli inglesi, che restano tuttavia gli unici ancora imbattuti nel torneo: sei vittorie e cinque pareggi. Inoltre, lo United si conferma rivale indigesto per i francesi, il bilancio aggiornato dei precedenti è di tre pareggi e due affermazioni dei rossi di Manchester. Se due indizi fanno una prova, la squadra di Amorim ha buone possibilità di spuntarla nel testa a testa qualificazione. Inglesi in semifinale al 68% secondo gli esperti SisalTipster, il Lione può contare solo su un 32% di chances. Del resto nel turno precedente all’Old Trafford il Manchester United ha battuto 4-1 la Real Sociedad e, al 55%, chiuderà la pratica entro i regolamentari.

Il Lione che vince nei novanta minuti è uno scenario proposto al 20%. All’andata i Red Devils hanno sfiorato il Ribaltone, indicato al 15% in questo avvincente match di ritorno. L’ipotesi la sfida possa essere stappata da un gol nei primi 15 minuti, invece, ha il 31% di possibilità di materializzarsi. Attacco multietnico per entrambe le squadre, all’andata Zirkzee è subentrato dalla panchina al posto di Hojlund segnando il gol dell’1-2 all’88: l’olandese esulterà anche all’Old Trafford al 28%. Sponda Lione, c’è stato lo zampino di Mikautadze nel gol del definitivo 2-2 di Cherki all’andata. Il georgiano che si mette in proprio segnando un gol vale (ancora) un 28%.

Eintracht-Tottenham, Ekitike contro Son

Nel calcio come nella vita un po’ di fortuna non guasta. L’Eintracht ne ha potuto beneficiare nel match di andata a Londra, quando per due volte i legni della porta tedesca hanno tremato sulle conclusioni scoccate dagli inglesi. Risultato inchiodato sull’1-1, maturato nel primo tempo con il bel botta e risposta Ekitike-Pedro Porro. E adesso, parola d’ordine: equilibrio, su più fronti. L’esito della sfida di ritorno vede, secondo gli esperti SisalTipster, leggermente favoriti i tedeschi, al 39%, tallonati dal Tottenham al 34%. Scenario simile per il passaggio del turno: Eintracht 53%, Tottenham 47%. Se equilibrio dev’essere, va quanto meno considerata l’eventualità dei supplementari (27%) e dei rigori, al 13%. “Meglio” gli inglesi finora quanto a numero di corner battuti, l’Eintracht tuttavia è più accreditato, al 47%, rispetto agli Spurs (42%) con riferimento a chi batterà più corner nel match.

A Londra Hugo Ekitike ha segnato davvero un gran gol e la difesa del Tottenham farà bene ad avere maggior cura della punta francese (23 anni a giugno). Un altro suo gol agli Spurs è al 36%. Nelle fila degli inglesi occhi puntati sul sudcoreano Son, marcatore al 28%.