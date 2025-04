Lazio, contro il Bodo Glimt la sfida è doppia. Celje di scena al Franchi, fortino dei viola

Nella sua storia la Lazio non è mai riuscita a rimontare una sconfitta con due gol di scarto nella gara d’andata di una competizione Uefa. Baroni spera che i suoi riescano nell’impresa, dopo lo 0-2 incassato sette giorni fa in Norvegia nell’andata dei quarti di Europa League .

Lazio, la sfida è doppia: ecco perchè

Il Bodo Glimt lontano da casa è ben più vulnerabile: un pareggio e tre sconfitte (ma con un solo gol di scarto) nelle ultime quattro trasferte di Europa League. Dall’Olimpico, contro la Roma, il Bodo è già uscito sconfitto tre anni fa con un pesante 0-4, nel ritorno dei quarti di Conference League. Insomma, la Lazio ci crede e, secondo gli esperti SisalTipster, al 42% riuscirà a qualificarsi per le semifinali di Europa League. Al 58% invece avanzeranno gli uomini di Knutsen. Un successo laziale con due reti di scarto farebbe scattare in automatico i supplementari, ipotesi al 22%, il brivido dei rigori è accreditato di un 10%.

Al 90’ sarà vittoria biancoceleste al 65%, pareggio e blitz norvegese al 21% e 14%. La Lazio ha pagato il tour de force calando spesso di intensità nei secondi tempi. Per questo, Marco Baroni farà affidamento anche sui cambi, tanto che un gol di un sostituto (sia della Lazio che del Bodo Glimt) è indicato al 36%. E a proposito di Baroni, un eventuale cartellino giallo al tecnico biancoceleste è proposto al 18%.

Per la Lazio è fondamentale ritrovare le reti dei suoi attaccanti. In primis, quelli di Castellanos, a secco dallo scorso 9 febbraio (Lazio-Monza 5-1). Il ritorno al gol da parte del Taty è stimato al 40%. All’andata è stato l’incubo della difesa biancoceleste: doppietta per Ulrik Saltnes, che al 12% andrà a segno anche all’Olimpico.

Athletic favorito sui Rangers ma occhio agli scozzesi in "versione trasferta"

Lo 0-0 dell’andata tra Rangers e Athletic Bilbao va di lusso agli scozzesi, rimasti in inferiorità numerica dal 13’ del primo tempo per l’espulsione di Propper. Dessers e compagni hanno chiuso il match con zero tiri in porta mentre i baschi, con l’ex Torino Berenguer, hanno fallito un calcio di rigore che poteva indirizzare la qualificazione. Nulla di compromesso chiaramente per l’Athletic, che negli ottavi di finale ha eliminato la Roma di Ranieri con un complessivo 4-3. Gli uomini di Ernesto Valverde in casa sono imbattuti da metà gennaio e, secondo gli esperti SisalTipster, hanno il 68% di possibilità di centrare la vittoria-qualificazione nei 90 minuti regolamentari. Solo un 12% per il blitz dei Rangers che, curiosità, in trasferta stanno volando: sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette e almeno due gol segnati a partita nel periodo considerato. Il pubblico del San Mamès è solito dare una grande spinta alla squadra di casa, che al 50% chiuderà in vantaggio la prima frazione.

Dal canto loro, i Rangers proveranno a resistere all’onda d’urto spagnola e, al 20%, porteranno il match ai tempi supplementari. Tenere i nervi saldi non è sempre facile e anche in questa sfida potrebbe scattare un’espulsione: al 24%. Per almeno un ricorso dell’arbitro al monitor Var la percentuale si attesta al 26%.

Dei diciannove gol totali segnati dall’Athletic Bilbao, nove (quasi il 50%) vengono dalla premiata ditta Williams. Resta però in dubbio, per un infortunio muscolare, il fratello maggiore Inaki mentre dovrebbe essere regolarmente al suo posto Nico. Il gioiellino è pronto a seminare il panico nella difesa scozzese e al 50% si renderà protagonista con gol o assist. Serata difficile per gli attaccanti dei Rangers contro il muro basco. A Ianis Hagi il compito di illuminare la manovra offensiva scozzese con una giocata degna dell’illustre cognome che porta. Gol o assist del figlio d’arte al 20%.

Dura per il Celje al Franchi, fortino dei viola

Il Celje che sbarca al Franchi è un'outsider che non ha nulla da perdere e, in fondo, ha già fatto la storia. Prima squadra slovena a disputare un quarto di finale di una competizione europea, ha perso 2-1 la gara d’andata in casa, non senza sfiorare il gol del 2-2 (evitato dall’ottimo De Gea). Cercare la rimonta al Franchi non sarà tuttavia la più semplice delle missioni.

I ragazzi di Palladino in casa sono stati una sentenza, con quattro vittorie su quattro e almeno due gol segnati nel periodo. In campionato la situazione si è complicata e nella Conference i viola vedono al momento una buona via di passaggio per raggiungere la prossima Europa League. Secondo gli esperti SisalTipster la Fiorentina non speculerà sul risultato dell’andata e al 70% batterà ancora il Celje, che ha un esiguo 11% di possibilità di vincere a Firenze.

All’andata si sono visti due calci di rigore, uno per parte, entrambi trasformati. Al 20% i toscani andranno a segno dal dischetto mentre al 37% riusciranno a vincere lasciando a zero il Celje. Alla Fiorentina non mancano i giocatori in grado di colpire dalla distanza, un gol da fuori area è indicato al 26%. Probabile che sia un giocatore del Celje a finire per primo sul taccuino dell’arbitro: tale eventualità è data al 58%.

Lucas Beltran lavora spesso per la squadra e un gol (al 33%) sarebbe una giusta ricompensa per l’attaccante. Sei gol in sette partite rappresentano un bel biglietto da visita per Armandas Kucys, bomber lituano del Celje. É lui il maggiore indiziato (20%) a segnare un gol ai viola.

Singolare il dato dell’andata con riferimento ai cartellini gialli: cinque per i viola (che pagano dazio con tre squalificati), uno solo per il Celje. Partita spigolosa anche al ritorno? Secondo gli esperti SisalTipster la possibilità che Fiorentina e Celje ricevano almeno due cartellini a testa è al 43%.

Chelsea-Legia, Maresca sul velluto

Puntuale come un orologio svizzero, il Chelsea ha conquistato la sua nona vittoria in Conference League: il suo giardino di casa. Un 3-0 che indirizza la qualificazione verso Londra, anche perchè il Chelsea ha realizzato ben 18 reti nelle quattro partite casalinghe del torneo (dalla prima fase in poi). E il Legia, di contro, ha subìto tre gol nelle ultime due trasferte giocate contro Djurgarden e Molde. Probabile dunque un’altra vittoria dei Blues di Maresca, valutata al 77% dagli esperti SisalTipster. Chances ridotte al lumicino (9%) per il successo polacco. Visto il largo vantaggio con cui parte, il Chelsea potrebbe dover ricevere uno “schiaffo” prima di svegliarsi. Tradotto, occhi puntati su un eventuale “Ribaltone”, proposto al 13%. Un’autorete nel match invece è stimata al 10%. Quattro presenze nel torneo e altrettanti assist per Jadon Sancho, in cerca quindi del primo gol europeo: l’ala inglese si sbloccherà al 33%. Sponda Legia Varsavia, Marc Gual è il giocatore con più chances (fissate al 18%) di graffiare la retroguardia inglese.