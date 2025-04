Chi si qualifica tra Eintracht e Tottenham? Ecco chi può meritare fiducia

Il cammino verso la finale di Europa League è sempre più breve. Almeno per le quattro squadre che riusciranno a superare l’ostacolo dei quarti di finale. In corsa per questo traguardo ci sono, in situazione di assoluta parità dopo l’1-1 dell’andata, Eintracht e Tottenham che alle 21 si giocano, al Deutsche Bank Park, l’accesso al prossimo (penultimo) turno.

Vince l'Eintracht? Quota interessante per il segno 1

Per l’undici di Francoforte, che ha vinto l’Europa League già due volte e punta alla conquista della sua terza semifinale nelle ultime sette edizioni di questa competizione, il match a Londra di sette giorni fa si era subito messo benissimo con la rete del vantaggio arrivata dopo soli 6 minuti di gioco. L’ euforia è durata però un ventina di minuti con gli “Spurs” che hanno trovato il pareggio imponendo poi, soprattutto nella ripresa, una leggera supremazia che non si è però mai tramutata in gol (i numeri finali recitano... 10 tiri totali a 4, di cui 6 nello specchio della porta a 2 a favore degli inglesi).

Tra il match di stasera e quello di giovedì scorso l’Eintracht ha giocato in campionato liquidando agevolmente (3-0) la pratica Heidenheim mentre il Tottenham non è riuscito a fare lo stesso perdendo, nel turno di Premier League disputato domenica, 2-4 in casa dei Wolves precipitando al sest’ultimo posto a 2 sole lunghezze dai quart’ultimi.

Il rendimento complessivo poco brillante dell’intera stagione di Son e compagni, insieme al fattore campo stavolta contrario, spingono notevolmente le chances di successo dell’Eintracht con l’1 che sembra meritare i favori del pronostico. Su Cplay la vittoria dei tedeschi si gioca a 2.32, contro il 2.31 di Betway e il 2.30 di Bet365.