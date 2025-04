Pronostico Athetic Bilbao-Rangers, quote e... San Mames spingono i baschi in semifinale

Vince l'Athletic? Bookie convinti

L’undici basco in questa edizione di Europa League ha vinto, in casa, tutte e cinque le partite fin qui disputate ma, scorrendo i precedenti nelle competizioni europee, si scopre che nelle ultime 5 volte in cui ha pareggiato all’andata in uno dei turni “principali” a eliminazione diretta, è stato poi effettivamente... eliminato.

I rimpianti al Bilbao non mancano. Sette giorni fa, a Glasgow, ha giocato quasi tutto il match con un uomo in più (i Rangers sono rimasti in dieci al 13’) e haanche sbagliato un rigore all’82’.

Stavolta non sono ammessi errori e, probabilmente, l’Athletic non ne commetterà. La posta in palio è altissima, ci sta il segno 1: a 1.40 per Cplay e Begamestar, 1.38 per Betfair, 1.35 per LeoVegas.