Pronostico Lazio-Bodo Glimt, Baroni può fare l'impresa? Ecco il parere dei bookmaker

Probabilmente la trasferta in Norvegia della Lazio di sette giorni fa è stata affrontata con un pizzico di sufficienza di troppo dai giocatori biancocelesti. Errore enorme perché il Bodo/Glimt è una formazione qualitativa che spesso si è messa in evidenza nelle competizioni europee (più di recente ha fatto registrare ben7 vittorie negli ultimi 9 scontri continentali a eliminazione diretta).

Passaggio turno: per la Lazio è difficile ma non impossibile

Per completare la panoramica sull’undici scandinavo bisogna aggiungere che viene da 4 gare consecutive vinte senza subìre gol ma che ha anche perso 3 delle ultime 4 trasferte in Europa League (quella che manca è finita in parità).

La Lazio riparte dallo 0-2 rimediato nei primi 90 minuti di gioco e, se si guarda ai precedenti a disposizione, dovrà compiere un vero miracolo per giocare la semifinale. Finora, infatti, in una competizione europea la formazione biancoceleste non è mai riuscita a recuperare due gol di svantaggio subìti all’andata e, a prescindere dal risultato, è stata eliminata 12 volte negli ultimi 15 incontri in cui era andata ko nella gara di andata.

Una gara, quella in casa del Bodo, che si è chiusa con una netta supremazia dei norvegesi che hanno tirato 18 volte (di cui 6 nello specchio della porta) contro i soli 6 tentativi (di cui soltanto uno, inutilmente, a bersaglio) della squadra di Baroni.

I giochi sono però ancora aperti con Goal e Over 2,5 che sembrano decisamente intenzionati a farsi vedere. Cplay banca il Goal a 1.77 e l'Over 2,5 a 1.53, su Zona Gioco il Goal è reperibile a 1.76 e l'Over 2,5 a 1.55. Per Planetwin infine il Goal vale 1.75, l'Over 2,5 1.52.

Nel mercato del "passaggio turno" sono logicamente favoriti i norvegesi, dati in semifinale a 1.65, la qualificazione della Lazio invece paga poco più di 2 volte la posta. Insomma, difficile ma non impossibile...