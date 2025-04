Pronostico Roma-Verona, che Pasqua sarà per Ranieri? Ecco il parere dei bookie

Il sabato di Serie A si chiude all'Olimpico con Roma-Verona . Nel weekend sarà dunque l'undici giallorosso il primo, in ordine di tempo, a battere il primo colpo in chiave Champions . L' Hellas ha come obiettivo quello di salvarsi e il vantaggio di 8 punti sul terz'ultimo posto rappresenta certamente un buon margine di sicurezza per Zanetti .

I consigli su cosa giocare in Roma-Verona

Il Verona viene da 4 risultati utili di fila (un successo e tre pareggi) con tre clean sheet nel periodo. Una vera manna dal cielo, al netto dei meriti degli scaligeri, l'aver affrontato formazioni abbastanza tranquille o chi, come il Parma, non disdegnava il "punticino". Chi non può certo accontentarsi del pareggio è la Roma di Ranieri, che vuole festeggiare con tre punti il 17° risultato utile di fila e... la Pasqua.

Osservando bene i numeri del Verona si nota come non abbia segnato nel primo tempo in ben 13 delle ultime 14 partite giocate. A rigor di logica ci sta ipotizzare l'1 primo tempo, con la Roma più motivata a spingere sull'acceleratore per portarsi in vantaggio. Il segno 1 giallorosso al riposo vale 1.85 per Cplay, Begamestar e Sisal.

Roma e Verona hanno alle spalle rispettivamente 5 e 4 Under 2,5 consecutivi, un altro match con massimo due gol totali è quotato a 1.77 da Cplay, 1.75 da BetFlag e 1.73 da Zona Gioco.

Per una giocata un po' più elaborata, è da segnalare "Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 0-1", mediamente offerta a 1.85.