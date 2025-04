Serie C, girone A: il pronostico di Padova-Union Clodiense

Tutto in 180 minuti. Tanti ne mancano infatti alla fine della stagione regolare della Serie C e in testa al girone A c’è ancora lotta apertissima tra Padova e Vicenza per la promozione diretta in Serie B .

Padova-Union Clodiense, quanti gol? Ecco il consiglio

Adesso al comando della classifica ci sono i rossoscudati che domenica scorsa hanno battuto, in trasfera, la Triestina (1-0) scavalcando i biancorossi che sono invece finiti ko, in maniera rocambolesca, a Verona (sotto per 1-0 il Lanerossi aveva agguantato il pareggio ma al 97’ si è fatto infilare dalla Virtus restando a bocca asciutta e, soprattutto, lasciando il primo posto al Padova).

Un Padova che in questo penultimo turno affronta il fanalino di coda Union Clodiense in uno dei più classici testacoda dove l’esito del match appare pressoché scontato. Certo l’undici di Chioggia vincendo avrebbe ancora qualche chance di approdare ai playout anziché retrocedere direttamente poiché all’ultima giornata avrà di fronte il Caldiero Terme che è 6 punti più avanti e che dovrà affrontare nella giornata conclusiva del torneo (all’andata finì in parità, 2-2, e se riuscisse a batterlo e a agganciarlo sarebbe in vantaggio negli scontri diretti.

Questa la teoria. In pratica il Caldiero Terme in questo turno ospita un Lecco che non ha più niente da chiedere al campionato e gli basterà non perdere contro i lombardi per essere matematicamente sicuro di non finire all’ultimo posto. Per il Padova è anche l’ultima in casa e all’Euganeo saranno in tanti a festeggiare la possibile promozione (che potrebbe avvenire già stasera qualora il Vicenza non dovesse battere la Triestina).

Si parte doverosamente con il segno 1 (a 1.13 per Begamestar, 1.12 per Planetwin e 1.09 per Snai) e contro la peggior difesa del torneo (l’Union Clodense ha incassato fin qui 64 reti) potrebbe anche scapparci l’Over 2,5: a 1.61 per Cplay, 1.60 per Zona Gioco e BetFlag.