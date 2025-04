Pronostico Vicenza-Triestina, biancorossi imbattuti al Menti e stasera...

Il Vicenza ha il dovere di crederci fino all’ultimo e per farlo deve innanzitutto superare l’ostacolo Triestina che il calendario gli pone di fronte stasera.

Vicenza favorito per i bookmaker

Gli alabardati sono in zona playout ma teoricamente ancora in grado di salvarsi (tutto dipende dai risultati delle squadre che gli stanno davanti).

Al Menti i biancorossi sono imbattuti (15 vittorie e 3 pareggi) e non sembra questa l’occasione giusta per incappare in quello che sarebbe il primo e unico ko interno stagionale.

In sintonia con le quote il segno “1” sembra doveroso anche qui: a 1.54 su Zona Gioco, 1.55 su BetFlag e 1.60 su Cplay.