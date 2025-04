Dortmund-M'gladbach, festa per Emre Can e compagni? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Dortmund favorito, occhio al primo tempo...

I gialloneri, nonostante la vittoria per 3-1 nel match di ritorno, sono stati appena eliminati dal Barcellona nei quarti di Champions League e, se vogliono giocare di nuovo in Europa, devono assolutamente vincere questo incontro, iniziando la risalita verso le posizioni che assicurano un biglietto per una competizione continentale (al momento i BVB sono a -6 dal quarto posto e a -3 dal sesto).

Per quanto visto nelle ultime giornate, Emre Can e compagni sembrano avere una marcia in più: 3-1 casalingo al Mainz, altra vittoria per 4-1 a Friburgo e 2-2 in trasferta col Bayern.

Il Gladbach, invece, è reduce dal passo falso casalingo contro il Fiburgo (1-2). Dunque, è un segno 1 che ci può stare: si gioca a 1.41 su Cplay, a 1.40 su Snai e a 1.38 su Sisal. Possibile anche il Goal, esito che Dortmund e Gladbach hanno collezionato rispettivamente 20 e 19 volte in 29 giornate: quota 1.53 su Cplay, 1.50 su Zona Gioco, 1.47 su BetFlag.

Chiosa finale su un particolare "ritardo". Con il Borussia M'gladbach in campo, l'1 primo tempo non esce da ben 10 giornate. Per la cronaca, il vantaggio dei gialloneri al riposo rende circa 1.80 volte la posta.