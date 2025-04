Pronostico Bologna-Inter, chi vince tra Italiano e Inzaghi? Ecco il parere dei bookie

Bologna-Inter da Goal? Occhio alle quote

Nel loro stadio gli uomini di Italiano non hanno segnato solo contro il Parma e hanno perso solo contro il Verona. Almeno dal punto di vista realizzativo, quindi, Orsolini e compagni possono confermare il trend positivo nel match che li vede contrapposti ai nerazzurri, reduci dal dispendioso match di Champions contro il Bayern Monaco.

Da considerare l’esito Goal, che l'Inter ha fatto registrare in cinque delle ultime sei giornate di campionato (come pure nel doppio confronto in Europa contro il Bayern). Almeno un gol per parte si gioca a 1.85 su Cplay e Begamestar, a 1.78 invece su Eurobet.

Nell'ultima gara interna giocata, il Bologna ha imposto il pareggio al Napoli di Conte mentre l'Inter in trasferta ha pareggiato 2-2 a Parma. Il segno X si trova a 3.15 sulla lavagna di Cplay, a 3.09 su Elabet e a 3.06 su Betway.

Quote marcatori: Castro sfida il connazionale Lautaro

All'interno di Bologna-Inter è racchiuso un duello tutto argentino tra Castro e Lautaro Martinez. Almeno uno di loro andrà a segno al Dall'Ara? Quota 3.75 per un gol dell'attaccante del Bologna, che in molti considerano l'erede del Toro nerazzurro. Un gol di Lautaro al Bologna moltiplica mediamente per 3 una qualsiasi puntata.