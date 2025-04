Pasquetta "a tutta Serie B", il piatto forte è Pisa-Cremonese: ecco il pronostico

Il Sassuolo ha festeggiato la promozione in Serie A con cinque giornate d’anticipo. Obiettivo promozione più vicino anche per il Pisa , che può gestire un vantaggio di ben sette punti sullo Spezia . Vietato fermarsi tuttavia per gli uomini di Pippo Inzaghi , chiamati a sostenere un esame davvero impegnativo nel giorno di Pasquetta .

Dopo il Sassuolo sono le squadre che hanno segnato di più

Il 34° turno si gioca interamente nella giornata di lunedì ed è inaugurato, alle 12.30, da Sudtirol-Bari (più Under che Over).

Il match più interessante come detto, almeno per l'alta classifica, è Pisa-Cremonese (ore 20.30), perchè vede di fronte la seconda e la quarta. I toscani hanno vinto 20 partite su 33 contro le 14 dei grigiorossi, frenati da qualche pareggio di troppo lungo il percorso.

Nel complesso però i lombardi sono andati meglio in trasferta, dove hanno battuto di recente Palermo e Reggiana. Il Pisa proverà a bissare la vittoria dell’andata (3-1) per blindare il secondo posto.

Lecito attendersi almeno una rete per parte dai due migliori attacchi del torneo (Sassuolo a parte). L'esito Goal è offerto a 1.72 da BetFlag, a 1.75 da Zona Gioco e a 1.76 da Cplay.

In alternativa, piace la combo 1X+Multigol 1-4: a 1.65 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su Eurobet.