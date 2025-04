Genoa-Lazio, statistiche e pronostico: tra Under 2,5 e Over 2,5 meglio...

Archiviato l'impegno in Europa League contro il Bodo Glimt , la Lazio si rituffa in campionato per sfidare il Genoa di Vieira . Il match è in programma allo stadio Ferraris di Genova, a Pasquetta, alle ore 18.

Due o tre reti totali? La quota del Multigol 2-3

Manca un punto al Genoa per raggiungere la famosa "quota 40", quella che convenzionalmente identifica la salvezza. Lazio chiamata a fare bottino pieno per alimentare il sogno Champions League.

L'ultima squadra che è riuscita a fare bottino pieno e a segnare due reti in casa dei rossoblù è stata il Napoli, alla 17ª giornata. Trasferta non semplice quindi per i biancocelesti, che però avendo battuto fuori casa formazioni come Milan e Atalanta hanno le carte in regola per fare risultato.

Un po' di numeri. Il Genoa gradisce No Goal e Under 2,5, al contrario della Lazio che va più d'accordo con Goal e Over 2,5. Da tener presente, poi, che con il Genoa in campo il segno "2" non esce da ben 14 giornate consecutive.

Il pronostico pende dalla parte dalla Lazio ma, tralasciando volutamente l'1X2 finale, si può prendere in considerazione un esito che fa riferimento al numero di reti segnate nel match. Il Multigol 2-3 (due o tre reti totali) vale 1.83 per Cplay e Begamestar, 1.92 per Eurobet.