Cagliari-Fiorentina, statistiche e pronostico: l'ultimo successo dei sardi sui viola risale al 2019

E sono tre. I pareggi consecutivi della Fiorentina , tra campionato e Conference League , l'ultimo dei quali utile per staccare il pass per le semifinali del torneo Uefa.

A Pasquetta, alle ore 15, la squadra di Palladino è attesa dalla trasferta di Cagliari nell'ambito della 33ª giornata di Serie A. Una sfida che storicamente sorride ai viola, imbattuti dal 2019 negli scontri diretti con i sardi.

Esito primo tempo e... ecco i consigli su cosa giocare

Il Cagliari in questo campionato ha vinto sette volte, sempre contro formazioni che gravitano nella parte medio bassa della classifica. Occhio al dato: nelle 16 partite giocate in Sardegna la squadra di Nicola ha collezionato in due sole occasioni (contro Torino e Milan) gli esiti Goal 1° tempo e Over 1,5 1° tempo. Sette, invece, le apparizioni dell'X primo tempo. Un esito che, nel match contro i viola, è quotato a 1.93 da Bwin, a 2.00 da Sisal e a 2.04 da Cplay.

Più Under 2,5 che Over per i bookmaker (valutazione condivisibile). Massimo due reti all'Unipol Domus si giocano a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Bwin.