Pronostico City-Aston Villa, chi vince la sfida Champions tra Guardiola ed Emery? Ecco le quote

Come spesso accade, in Inghilterra, l’ FA Cup ha la precedenza sul campionato e per lo stesso motivo Manchester City e Aston Villa anticipano a martedì sera il loro match di campionato (34ª giornata).

Quanti gol all'Etihad? Ecco il consiglio su cosa giocare

All’Etihad i tre punti contano per la Champions, obiettivo tornato raggiungibile per i Villans dopo una strepitosa serie che li ha portati a conquistare 16 punti nelle ultime 6 giornate. Sono 14, invece, le vittorie casalinghe consecutive del City in Premier League a spese dell’Aston Villa, che si presenta all’Etihad con una serie di tre vittorie esterne in questo campionato senza reti al passivo.

Cosa si aspettano i bookie da questa sfida? Una vittoria del Manchester City (segno 1 a 1.80, il 2 vale 3.85) ma anche una buona dose di gol e spettacolo, visto che le due squadre “gradiscono” gli esiti Goal e Over 2,5.

Occhio però al “ritardo”. Da ben 16 giornate i Citizens non fanno registrare la somma gol 3. Da valutare l’opzione Multigol 3-6 in questo scontro diretto per la Champions: quota 1.52 su Cplay e Begamestar, 1.63 su Elabet.