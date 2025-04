Pronostico Nantes-Psg, Luis Enrique ancora imbattuto? Le quote...

Nantes-Psg è valevole come recupero della 29ª giornata di Ligue 1. Un match che ha significato quasi esclusivamente per i padroni di casa, che con 3 punti di vantaggio sul terz’ultimo posto (che vorrebbe dire spareggio salvezza/retrocessione) non possono certo ritenersi al riparo da rischi. Di contro c’è un Psg che ha già vinto il titolo di campione di Francia e ha la testa rivolta alle semifinali di Champions League.