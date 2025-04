LaLiga, Barcellona-Maiorca: il pronostico è una "combo"

Barça avanti al riposo? Ecco quanto paga l'1 primo tempo

Più che dell’assenza di Lewandowski, Flick deve preoccuparsi della fragilità della sua difesa, che sabato scorso è stata ridicolizzata da Borja Iglesias, autore di una tripletta. Alla fine i blaugrana hanno vinto 4-3 contro il Celta Vigo, con gol decisivo al 98’ di Raphinha su rigore. Insomma, il Real resta 4 lunghezze più giù ma che fatica!

Il tecnico spera di vivere una serata più tranquilla anche in vista della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter, sfida preceduta da un altro super appuntamento (sabato) ovvero la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid.

Archiviare la “pratica” il prima possibile sarebbe cosa buona e giusta per Yamal e compagni, che nelle ultime due gare casalinghe (Betis e come detto Celta) sono andati al riposo sul risultato di 1-1. Secondo i bookie l’1 primo tempo è uno scenario piuttosto attendibile: vale 1.57 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Elabet.

Barça meno devastante del solito contro un avversario che solitamente si preoccupa di concedere il meno possibile ai suoi avversari? La combo 1+Under 4,5 rende 1.61 volte la posta su Cplay e Begamestar, 1.52 su Eurobet.