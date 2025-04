Inzaghi contro Conceiçao, in palio la finale di Coppa Italia. Quote e pronostico di Inter-Milan

Inter favorita ma...

L’1-1 della prima partita (giocata il 2 aprile) come detto lascia aperto il discorso e, statistiche alla mano, porta a sei la striscia di esiti “Goal” registrati nel derby della Madonnina.

Strano ma vero, l’Inter (che veniva da sei successi di fila nella stracittadina) in questa stagione non ha mai battuto i rossoneri, che hanno trionfato in due occasioni, una delle quali in finale di Supercoppa italiana.

Chi vince dunque vola in finale di Coppa Italia e, secondo i bookmaker, l’Inter è in netto “vantaggio” rispetto al Diavolo.

Il segno "1" si gioca a 1.96 su LeoVegas e Betway, a 2.00 invece su Cplay. Il pareggio, che porterebbe il match ai tempi supplementari, è proposto a 3.55 da Cplay, a 3.50 da Bet365 e Sisal.

Vista la posta in palio non è da escludere che, almeno inizialmente, le due squadre mantengano un atteggiamento conservativo.

Interessante la quota dell’X primo tempo, dato a 2.25 da Bet365 e William Hill, a 2.27 da Cplay.

Cartellini e legni colpiti

Tra i più attesi nelle fila del Milan c'è Rafa Leao, secondo i bookmaker vale 2.40 la possibilità che il portoghese si faccia notare nel derby con "gol o cartellino".

Tra le scommesse speciali dei bookie è da segnalare "Lautaro Martinez colpisce palo o traversa" a quota 6.