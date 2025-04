Pronostico Parma-Juventus, Under 2,5 oppure Over? Ecco l'esito consigliato

Quanti gol al Tardini? Occhio alle statistiche

Il Parma viene da una sconfitta e 5 pareggi mentre la Juventus ha racimolato 7 punti nelle ultime 3 giornate. Opposte le preferenze delle due squadre se si guarda agli Under 2,5 (17 a 14 per la Juventus di cui 8 in trasferta per i bianconeri) e ai Goal (22 a 15 per il Parma, di cui 13 nelle esibizioni casalinghe dei gialloblù) ma, prevedendo che entrambe le formazioni possano giocare il match con un po’ di cautela in più, è forse l’Under 2,5 l’esito che, più degli altri, sembra meritare un pizzico di attenzione in più.

Un match con massimo due reti totali è offerto a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.75 invece da Bwin.