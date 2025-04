Pronostico Atletico Madrid-Rayo, migliori quote e consigli su cosa giocare

L’Atletico Madrid è calato alla distanza. In lotta per il primo posto per diverse settimane i Colchoneros, si sono poi afflosciati frenando in due periodi differenti. Solo una vittoria e tre pareggi in 5 partite tra le giornate 20 e 24 e soltanto due vittorie (insieme a un pareggio e 3 ko) nell’arco delle ultime 6 esibizioni.