Leganes-Girona, il pronostico: ecco cosa giocare tra Under 2,5 e Over

Non c’è quasi più tempo per recuperare. Il Leganes , penultimo, riceve nel tardo pomeriggio il Girona che al momento ha cinque punti in più e sole sei gare ancora da giocare.

Quanti reti totali? Ecco il consiglio

Per chi perde stasera le conseguenze possono essere molto serie. Il Leganes, in caso di ko, resterebbe dove si trova e le sue speranze di salvezza sarebbero appese a un filo. Se invece dovesse essere il Girona a uscire sconfitto si ritroverebbe nel bel mezzo di una situazione assai pericolosa rientrando nel gruppo delle quattro squadre in lotta per due soli posti salvezza.

Il Leganes non vince da sei partite di fila (2 pareggi e 4 sconfitte) con 6 reti realizzate e 10 incassate. Il Girona, se possibile, nell’ultimo periodo è praticamente crollato. Dopo aver messo insieme 31 punti in 22 giornate ne ha conquistati soltanto altri 3 (frutto di altrettanti pareggi) nelle ultime 10 esibizioni con 8 reti messe a segno e 21 subìte.

La formazione di casa predilige nel complesso l’Under 2,5 (ne ha messi fin qui insieme 20 di cui 9 davanti al proprio pubblico) mentre quella ospite nel complesso fa registrare qualche Over 2,5 in più rispetto agli Under ma in trasferta ha collezionato 9 Under 2,5 contro 7 Over 2,5.

E allora, dovendo scegliere, è forse proprio l’Under 2,5 l’esito che si lascia preferire: si gioca a 1.62 su Cplay, a 1.59 su Betway e a 1.56 su LeoVegas.