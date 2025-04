Pronostico Stoccarda-Heidenheim, è atteso un "ritorno": ecco di che si tratta

A questo punto l’unico obiettivo possibile per l’ Heidenheim è mantenere il terz’ultimo posto (a+2 dalla penultima) così da disputare lo spareggio con la terza classificata della Zweite Liga per chi giocherà il prossimo anno nella massima serie tedesca.

Segnano entrambe? Il Goal è pagato...

L’anticipo di venerdì sera (ore 20.30) in casa dello Stoccarda, a 4 sole giornate dalla fine del campionato, rappresenta un impegno complicato. Lo Stoccarda, infatti, non ha ripetuto quanto di straordinario fatto lo scorso anno ma, in teoria, avrebbe ancora qualche chance di raggiugere un posto che vale l’Europa.

Vero che davanti ci sono tante squadre e scavalcarle tutte non sarà facile però un tentativo potrebbe valere la pena farlo. Certo il rendimento recente non aiuta in questo senso. Lo Stoccarda nelle ultime 9 giornate ha vinto soltanto una volta, in casa del Bochum. Per il resto 3 pareggi e 5 sconfitte che ridimensionerebbero drasticamente ogni ambizione. L’Heidenheim viene sì da tre ko di fila ma contro Leverkusen, Eintracht e Bayern mentre, subito prima, aveva messo insieme 6 punti battendo consecutivamente Kiel e Wolfsburg.

Ancora l’Heidenheim è reduce da quattro esiti NoGoal di fila e questa, vista l’importanza della posta in palio, potrebbe essere l’occasione giusta per tornare al Goal: quota 1.63 su Cplay e Begamestar, 1.60 su Elabet.