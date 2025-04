Pronostico Eintracht-Lipsia, un "Goal" per la Champions

Il Bayern ha ormai il titolo in tasca, il Leverkusen , reduce da due pareggi consecutivi, ha ormai abbandonato i sogni di gloria e tutto l’interesse della Bundesliga , in queste quattro partite che mancano alla fine, è per le altre posizioni che valgono l’Europa visto che, alle spalle delle “Aspirine”, ci sono almeno otto squadre che possono aspirare agli altri due posti Champions a disposizione, e al biglietto (uno per ciascuna manifestazione) per partecipare all’Europa League e alla Conference League.

Eintracht, dopo 4 No Goal di fila...

Per comprendere meglio la situazione vale la pena ricordare che a 12 lunghezze dal Leverkusen c’è l’Eintracht (terzo) con 3 punti di vantaggio sul Lipsia (quarto) che guida il gruppone delle altre pretendenti tutte comprese in 6 soli punti. Con una situazione del genere, soprattutto in ottica Champions, diventa fondamentale la sfida di oggi tra Eintracht e Lipsia.

Chi perde rischia di essere risucchiato (l’undici di Francoforte) o addirittura scavalcato (i “Rot Bullen”) dal nutrito gruppo di chi sta subito dietro con il pareggio che, probabilmente, sarebbe il peggior risultato per entrambe.

Le due squadre vengono da una striscia di risultati assolutamente identica con 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 giornate. L’undici di Francoforte, che predilige l’esito Goal (ne ha ben 19 all’attivo di cui 10 in casa), viene da 4 NoGoal consecutivi ed è probabile, vista anche la posta in palio, che ci possa essere un ritorno al... preferito e, in una situazione del genere, il “Goal” sembra essere l’esito più “azzeccato”. Almeno una rete per parte si gioca a 1.45 su Cplay e Begamestar, a 1.42 su Elabet.