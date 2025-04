Il pronostico di Catanzaro-Palermo, Iemmello sfida Pohjanpalo

Quando si dice, dulcis in fundo. In coda alla 34ª giornata di Serie B (domenica alle 15) è previsto il big match di giornata, quello del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo . Una sfida tra due squadre che hanno (legittime) ambizioni playoff , la classifica al momento le vede rispettivamente sesta e settima, con 48 e 45 punti.

Quote equilibrate al Ceravolo

Nel loro stadio i calabresi hanno perso solo due volte, contro formazioni del calibro di Cremonese e Spezia. Per il resto, hanno ottenuto 7 vittorie e 8 pareggi. Il Palermo da diverse settimane va a braccetto con gli esiti Goal e Over 2,5 ma ha un brutto ricordo dell’ultima gara esterna, persa per 2-1 a Bari con il gol decisivo (segnato da Simic) subìto all’89’.

Da vedere se i rosanero confermeranno il trend che li ha visti segnare ben 25 reti nei primi tempi: solo Sassuolo e Pisa hanno fatto meglio dei siciliani da questo punto di vista. Il Catanzaro, dal canto suo, è stato più pungente nei secondi tempi con 28 reti segnate contro le 18 dei primi.

Match dal pronostico incerto, valutazione condivisa dai bookmaker. Segno X e Goal gli esiti da tenere d’occhio.

Il pareggio è offerto a 3.20 da Cplay e Begamestar, a 3.15 da Snai. Il Goal è proposto a 1.68 da Cplay, a 1.65 da BetFlag e Planetwin.