Pronostico Barcellona-Real Madrid, le quote (speciali) della super finale di Copa del Rey

Dopo mille polemiche la parola, finalmente, passa al campo. Per la seconda volta in stagione, il Clasico assegnerà un trofeo. Dopo la Supercoppa di Spagna , vinta a gennaio dal Barcellona che si è imposto con un pirotecnico 5-2 sul Real Madrid, sabato sarà la volta della Coppa del Re . A Siviglia si sfideranno Barcellona e Real Madrid , che sono anche le protagoniste della lotta per il titolo di campione di Spagna .

Match da Over 2,5? Ecco le quote dei bookie

Risultati alla mano, finora il Barça ha dimostrato di essere più forte sia nel lungo periodo che... sul breve. A fine ottobre, infatti, gli uomini di Flick hanno battuto nuovamente quelli di Ancelotti e lo hanno fatto anche in grande stile: 4-0 al Bernabeu.

Non è una grande annata per i Blancos, eliminati dalla Champions per mano dell’Arsenal (mentre il Barcellona è andato avanti e sfiderà l’Inter). In Copa del Rey, Mbappé e compagni hanno eliminato il Celta Vigo solo ai supplementari (2-2 al 90’), poi è toccato al Leganes assaporare il gusto dell’impresa prima di subìre (al 93’) il gol del 3-2 che ha qualificato il Real per la semifinale con la Real Sociedad. A quel punto, la vittoria per 1-0 nei Paesi Baschi (gol di Endrick) sembrava il preludio ad un comodo match di ritorno al Bernabeu: così non è stato, anzi, Ancelotti se l’è vista proprio brutta. Al 90’ la Real Sociedad ha vinto per 4-3, poi nei supplementari il gol-liberazione dell’ex romanista Rudiger a mandare i Blancos sul volo per Siviglia, teatro della finalissima con gli eterni rivali del Barça.

Che, dal canto suo, ha fatto prima la voce grossa con Betis e Valencia (doppia “manita”), per poi avere la meglio sull’Atletico Madrid pareggiando 4-4 in casa e vincendo 1-0 al Metropolitano. In lavagna, a differenza degli scorsi anni, l’esito del Clasico pende dalla parte del Barcellona, la cui vittoria al 90’ vale 2.10 per Cplay e Begamestar, 2.03 per Betway; il successo dei Blancos paga 3.20 su Bet365, 3.15 su NetBet e 3.05 su Snai.

Di fronte ci sono alcuni degli attaccanti più forti in circolazione, motivo per cui anche stavolta l’Over 2,5 è dietro l’angolo: quota 1.50 su Cplay e Begamestar, 1.55 su Planetwin.

Barça-Real, le altre scommesse

Barcellona-Real Madrid è sfida speciale e, per questo, potrebbe valere la pena considerare una scommessa altrettanto “speciale”. In previsione di un match con entrambe le squadre a segno in ciascuno dei due tempi, occhi puntati sulla combo “Goal 1° tempo+Goal 2° tempo”. L’offerta dei bookmaker per questa “Goal Special” supera quota 9.

Non occorre neanche andare troppo lontano per trovare traccia dell’ultimo “Ribaltone” nel Clasico. In occasione dell’ultimo scontro diretto tra Real Madrid e Barcellona (12 gennaio), infatti, ad essere ribaltato è stato il Real, passato in vantaggio al 5’ del primo tempo con Mbappé ma poi crollato sotto i colpi del Barça. Dunque, da valutare l’ipotesi di un altro Ribaltone in un match che promette spettacolo e aperto a tutto come questo. La quota è pari a 5.50 volte la posta.

Occhi puntati anche sugli allenatori, per Ancelotti potrebbe essere l’ultimo Clasico e un cartellino rosso al tecnico italiano paga 9 (al pari del “collega” Flick”). Probabile, secondo i bookie, che nel match ci sarà almeno un legno colpito (1.70). Quota 3.85 per un eventuale consulto dell’arbitro al Var.

Partita ai rigori?

In casi di parità al 90’ sono previsti tempi supplementari e, se la parità persistesse, calci di rigore. I bookmaker bancano a 12 un’eventuale vittoria del Barcellona ai rigori mentre l’offerta sale a 13 per il trionfo dei Blancos al termine della lotteria dei tiri dal dischetto. A 9 il successo blaugrana ai tempi supplementari, a 12 la vittoria dei Blancos all’extra-time.