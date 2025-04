Liverpool: gioco, partita e... titolo? Il pronostico del match con il Tottenham

Il pareggio dell' Arsenal contro il Crystal Palace è un regalo per il Liverpool , che domenica (ore 17.30) può festeggiare il titolo di campione d'Inghilterra con un punto. Ad Anfield arriva un Tottenham che non ha più nulla da chiedere a questo finale di campionato mentre in Europa League , se batterà il Bodo Glimt in semifinale, potrà giocarsi la chance di alzare al cielo un trofeo.

Liverpool favorito ma quanti gol? Ecco il consiglio

Campionato dominato in lungo e in largo da Salah e compagni: solo due ko in 33 partite, 75 gol fatti (miglior attacco della Premier) e 31 subìti. In campionato, a Londra, il Liverpool ha vinto per 6-3 (!) contro il Tottenham, eliminato poi anche in semifinale di EFL Cup con un roboante 4-0 casalingo (gli Spurs avevano vinto l'andata a Londra per 1-0).

Insomma, davvero poche le chances di evitare la sconfitta per i londinesi, che hanno perso 4 delle ultime 5 partite vincendo solo contro il Southampton, ultimo e già retrocesso.

Per i bookmaker sarà gioco, partita e... titolo per i Reds: segno 1 a 1.23 su BetFlag, a 1.24 su Snai e a 1.25 su Cplay.

Da segnalare che, con il Tottenham in campo, il risultato esatto 3-0 non si è ancora mai visto. Un dato che fornisce l'assist per la giocata "Multigol 3-5": a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.63 su Eurobet.