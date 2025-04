Pronostico Juve-Monza, quanti gol segnano i bianconeri? I precedenti...

La Juve segna almeno tre gol? Ecco la migliore quota dell'Over 2,5 Casa

Ovvio come sia la Juve ad avere tutto da perdere in un match del genere, in cui i pronostici sono tutti per la squadra di Tudor. Un rapido sguardo alle quote per averne conferma: segno 1 a 1.17 su Snai, a 1.18 su BetFlag e a 1.19 su Cplay e Begamestar.

I precedenti dicono che, contro il Monza, la Vecchia Signora non è mai riuscita a segnare più di due reti in un singolo incontro. Riuscirà a sfondare il muro delle 2 reti? L'Over 2,5 Casa si gioca a 1.93 su Sisal, a 1.94 su Cplay e Begamestar.

In assenza di Vlahovic, infortunato, occhi puntati su Kolo Muani, in cerca del gol perduto da metà febbraio. Il francese si gioca marcatore a 2 su Cplay e Begamestar, a 1.83 su Elabet.