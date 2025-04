Pronostico Lazio-Parma, giocata "combo" per la sfida tra Baroni e Chivu

Sono ben tre le partite di Serie A (34ª giornata) in programma lunedì 28 aprile. Alle 20.45, in contemporanea con Verona-Cagliari, si gioca Lazio-Parma. Due squadre decise a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nei "recuperi" di metà settimana: l'undici di Baroni è andato a vincere 2-0 sul difficile campo del Genoa, quello di Chivu ha colto tre punti preziosissimi per la salvezza superando di misura la Juventus di Tudor.