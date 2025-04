Campionato svedese, Malmö batte Oster? Cosa dicono le quote

Over 2,5 probabile ma non solo...

I campioni di Svezia in carica (5 gare fin qui giocate) non vincono da 3 turni. Da provare 1 (quota media 1.20) e Over 2,5. Almeno tre reti si giocano a 1.43 su Cplay e Begamestar, a 1.42 su Zona Gioco.

Il Malmö vince il campionato? Quota interessante

Il Malmö, che oggi affronta l’Oster, è anche il principale favorito per la vittoria finale dell’Allsvenskan (il massimo campionato svedese). Si trova in lavagna a 2.30.

Il Malmö parte favorito contro l’Oster e la quota per l’1 al 90’ è di conseguenza contenuta. Per farla diventare più interessante (1.70) si potrebbe provare il Parziale/Finale 1/1.